Аэростат приземлился на детской площадке в Петербурге

Необычное событие произошло в Северной столице, когда воздушный шар из программы фестиваля воздухоплавания совершил посадку прямо на детской площадке.

Вечером в воскресенье, жители проспекта Луначарского в Выборгском районе стали свидетелями незапланированного приземления одного из аэростатов, участвующих в фестивале «Мечтать! Летать!». На кадрах из видео, опубликованном в Telegram-канале «Парнас Санкт-Петербург», дети, находившиеся во дворе, с восторгом встретили появление огромного воздушного шара. Аэростаты, стартовавшие из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, уже удивили горожан своими маршрутами.

Отметим, что благодаря благоприятным погодным условиям, участники фестиваля смогли совершить продолжительные перелеты, что привело к нескольким неожиданным местам приземления. Посадка на детской площадке стала настоящим сюрпризом для местных жителей и, особенно, для юных горожан, которым выпала уникальная возможность поближе рассмотреть летательный аппарат и пообщаться с его экипажем.

Организаторы мероприятия особо подчеркивают, что все полеты осуществляются под строгим контролем опытных специалистов, а безопасность как участников, так и зрителей гарантирована в полном объеме.