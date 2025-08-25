Эксперт Чаплин обозначил правила длительного хранения яблок зимних сортов

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин раскрыл ключевые правила сохранения урожая яблок на длительный срок.

По информации NEWS.ru, самое важное правило — запрет на мытье или протирание плодов во время сбора, поскольку это разрушает естественный восковой защитный слой.

Для продолжительного хранения идеально подходят зимние сорта с плотной кожицей и особой структурой мякоти, такие как «Антоновка», «Богатырь», «Уэлси», «Северный синап» и «Орловское полосатое». Сбор рекомендуется проводить в сухую погоду, аккуратно укладывая плоды в тару без механических повреждений

Каждое яблоко следует завернуть в белую бумагу или пергамент, что предотвратит распространение гнили и поможет сохранить естественную влажность плодов. Правильный подход к сбору и хранению позволяет сохранять зимние сорта яблок в течение нескольких месяцев без потери качества.