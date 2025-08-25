Валерий Леонтьев приехал в Казань на фоне слухов о проблемах со здоровьем 

Валерий Леонтьев прибыл в Казань для участия в международном конкурсе «Новая волна» после продолжительного перерыва в выступлениях.

Как сообщает «СтарХит», артист эффектно появился на мероприятии в брутальном черном образе с кепкой и собранными в хвост волосами.

Как отмечают в издании, семидесятишестилетний певец находится в прекрасной физической форме и активно репетирует с балетной группой свои главные хиты, включая «Казанова» и «Маргарита». Его возвращение на сцену опровергает распространявшиеся слухи о проблемах со здоровьем и переезде в Соединенные Штаты.

Организатор фестиваля Игорь Крутой лично пригласил Леонтьева для участия в мероприятии, о чем свидетельствует их недавняя встреча в Москве. Поклонники с воодушевлением восприняли новость о возвращении легендарного артиста на большую сцену.