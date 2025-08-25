Минюст установил требования к цвету тапочек для осужденных

Министерство юстиции России разработало дополнения к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, устанавливающие единые требования к обуви осужденных.

Согласно новым нормам, тапочки в исправительных колониях должны быть исключительно черного цвета, как и вся другая разрешенная обувь.

В подготовленных изменениях уточняется, что один осужденный может иметь не более двух пар тапочек. При этом ношение этой обуви разрешено, хотя тапочки не входят в нормы вещевого довольствия за государственный счет и ранее не имели официального описания.

Параллельно Минюст внес и другие коррективы: исключил электрические зубные щетки из перечня разрешенных предметов, но смягчил некоторые позиции.

Например, осужденным женщинам разрешат иметь пластиковые расчески определенного размера, а в вес передач не будут включать питьевую воду и комплекты постельного белья для длительных свиданий.