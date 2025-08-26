Авито назвало самые популярные в России строительные машины

В августе в России отмечается профессиональный праздник – День строителя. К этой дате специалисты платформы Авито Спецтехника подготовили тематическое исследование, изучив поведение пользователей с апреля по июль 2025 года и определив популярные модели в ключевых категориях спецтехники.

Лидером рейтинга стал самосвал КАМАЗ 65115, доля запросов к которому достигла 5,6% в категории самосвалов. Машина выпускается Камским автомобильным заводом с 1999 года и находит применение в строительной сфере, сельском и коммунальном хозяйстве.

На второй позиции расположился отечественный автокран КАМАЗ MTA-160 на шасси КАМАЗ, известный ещё с конца 1980-х – начала 1990-х годов. Внимание к этой модели составляет 10,2% среди автокранов.

Третье место занял бортовой грузовик КАМАЗ 65117, доля запросов к которому составила 3,5% среди бортовых грузовиков. Этот крупнотоннажный автомобиль производится с 2004 года. Задействован в сферах логистики, строительства и сельского хозяйства.

Четвёртым в перечне стал универсальный мини-погрузчик МКСМ-800, который выпускается ОАО «Курганмашзавод». В категории погрузчиков им интересовались 2,1% пользователей. Машина эффективна в условиях стеснённого пространства.

Пятую строку рейтинга занимает автобетоносмеситель КАМАЗ 6520, который в своей категории привлёк внимание 7,4% пользователей платформы. Техника используется в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Шестой в списке – средний гусеничный бульдозер китайского производителя Shantui SD16. Его доля интереса – 7,7% среди бульдозеров. Машину применяют в строительной сфере, а также дорожных и земляных работах.

Седьмую позицию занял дорожный каток SDLG RS8140, доля запросов к которому составила 2,9% среди катков. Он производится китайской компанией SDLG, входящей в концерн Volvo.

Буровая установка ЗИЛ УРБ-2А2 заняла восьмое место. Интерес к ней проявили 13,8% пользователей. Установка выпускается с 1980-х годов и до сих пор активно используется для бурения при геологоразведочных работах и изысканиях.

Завершаютрейтинг экскаваторы различных видов от британского производителя строительной техники JCB. Доля интереса к бренду – 14,8% среди экскаваторов.