Ученые выявили механизм влияния осознанности на снижение интернет-зависимости

Новое исследование показало важную роль когнитивной гибкости и психологического благополучия в снижении проблемного использования Интернета. Согласно полученным данным, развитие осознанности способствует улучшению когнитивных функций и эмоционального состояния, что в конечном итоге уменьшает риск формирования цифровой зависимости.

В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет. Большинство респондентов (73,1%) составили женщины, преимущественно из семей со средним социально-экономическим статусом. 44,2% участников сообщили о ежедневном использовании интернета в течение 2-4 часов, сообщает журнал Scientific Reports.

Результаты показали наличие статистически значимой положительной связи между уровнем осознанности, когнитивной гибкостью и психологическим благополучием. Одновременно была выявлена отрицательная корреляция между этими факторами и проблемным использованием Интернета.

Медиативный анализ подтвердил, что когнитивная гибкость и психологическое благополучие выступают последовательными посредниками во взаимосвязи осознанности и снижения интернет-зависимости. Повышение уровня осознанности способствует развитию когнитивной гибкости, что в свою очередь улучшает психологическое благополучие и уменьшает вероятность проблемного использования цифровых технологий.

Полученные результаты позволяют предположить, что программы развития осознанности могут быть эффективным инструментом профилактики интернет-зависимости через улучшение когнитивных функций и эмоционального состояния личности.