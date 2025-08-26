Научный руководитель Гидрометцентра опроверг информацию о снеге в Петербурге

Выпавшие в Санкт-Петербурге атмосферные осадки, ошибочно принятые за снег, оказались мелким градом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, специалисты специально обсудили этот вопрос с коллегами из Северо-Западного федерального округа и подтвердили, что явление было прогнозируемым градом, а не снегом. Вильфанд пояснил, что плохое качество некоторых опубликованных записей могло создать ошибочное впечатление.

Метеоролог также сообщил, что в течение всей недели погода в северной столице останется холодной из-за циклонической деятельности. Воздушные массы будут перемещаться с севера, что обусловит плотную облачность и частые осадки в регионе.

Вильфанд отметил, что Петербург станет единственным крупным городом, где погода не будет соответствовать летнему сезону даже в последние августовские дни. Ранее в некоторых средствах массовой информации появились публикации с кадрами погодного явления, ошибочно идентифицированного как снег.