Игорь Матвиенко высоко оценил шансы Shaman на конкурсе «Интервидение»

Российский композитор Игорь Матвиенко высказал мнение о шансах Ярослава Дронова (Shaman) на международном конкурсе «Интервидение». По словам народного артиста России, исполнитель может войти в пятерку финалистов проекта.

Матвиенко подчеркнул, что каждое выступление Shaman отличается тщательной подготовкой и продуманностью до мельчайших деталей. Он выразил уверенность, что для такого значительного конкурса артист подготовится еще более основательно, что позволит ему показать блестящий результат.

При этом композитор отметил, что точное место в рейтинге предсказать сложно, поскольку успех на конкурсе зависит от субъективного восприятия членов жюри. Матвиенко пояснил, что в отличие от спортивных соревнований, где победа определяется объективными показателями, здесь решающую роль играет личное впечатление судей.

Игорь Матвиенко представляет Россию в жюри международного конкурса «Интервидение». Ранее он неоднократно отмечал высокий профессиональный уровень подготовки российского представителя.