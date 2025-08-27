На улице Радищева начались работы по сохранению объекта культурного наследия

В Санкт-Петербурге на улице Радищева, 39 начались работы по сохранению здания бывшей 9-й солдатской казармы лейб-гвардии Преображенского полка. ГАТИ выдала соответствующий ордер, разрешающий проведение работ до 30 апреля 2026 года.

Историческое здание, в котором в настоящее время размещается банковское учреждение, является объектом культурного наследия. Казармы были построены для элитного гвардейского полка русской армии, созданного лично Петром I в конце XVII века.

Лейб-гвардии Преображенский полк, первоначально сформированный как «потешный» полк в подмосковном селе Преображенском, играл значительную роль в истории Российской империи. Воинское подразделение участвовало в ключевых событиях XVIII века, включая дворцовые перевороты.

Специалисты отмечают важность проведения своевременных работ по сохранению исторического здания. Разрешительные документы предусматривают проведение необходимых мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии объекта культурного наследия.