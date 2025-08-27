В России предложили запретить маркетплейсам продажу оккультных товаров

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой запретить продажу магических товаров через маркетплейсы. По его мнению, данная продукция представляет опасность для духовного и психического здоровья детей.

Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что оккультные атрибуты стали массово доступны на крупнейших торговых платформах наравне с бытовой техникой и одеждой. Он подчеркнул, что школьники могут свободно заказывать «магические наборы» с доставкой на дом, включающие свечи для ритуалов, оккультную литературу и атрибуты для гаданий.

Депутат обратил внимание на отсутствие эффективного возрастного контроля при дистанционной торговле. По его словам, в отличие от обычных магазинов, где продавец может проверить документы, маркетплейсы не несут достаточной ответственности за ограничение доступа несовершеннолетних к такой продукции.

Иванов предложил внести оккультные товары в перечень продукции, запрещенной к дистанционной торговле. Он аргументировал это необходимостью защиты детей от деструктивного влияния.

При этом статистика показывает снижение интереса к подобной продукции: продажи карт Таро на маркетплейсах этим летом уменьшились на 46% по сравнению с прошлым годом, а спрос на руны для гадания упал на 43%.