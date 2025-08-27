РКН оштрафовал операторов данных на 130 млн рублей за нарушение локализации

Роскомнадзор с начала 2024 года назначил штрафы 21 оператору персональных данных на общую сумму 130 миллионов рублей за нарушение требований о локализации личных сведений россиян.

Об этом сообщили в презентации заместителя главы ведомства Милоша Вагнера, представленной на Дне открытых дверей РКН. В документе уточняется, что штрафные санкции были применены за нарушения требований по локализации данных. Замглавы РКН подчеркнул, что у ведомства нет задачи максимального увеличения штрафов. По словам Вагнера, основная задача заключается в обеспечении соблюдения прав граждан на конфиденциальность, чтобы люди чувствовали безопасность и не испытывали ущерба своей личной жизни.

Презентация также подтвердила продолжение работы над соблюдением законодательства в области обработки и хранения персональных данных на территории Российской Федерации.