Семье школьника выплатят компенсацию за перелом, полученный на перемене

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга защитила права школьника, получившего травму во время учебного процесса.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, инцидент произошел в марте 2025 года, когда десятилетний ученик во время перемены споткнулся об угол парты и получил перелом пальца стопы.

В результате проведенной проверки было установлено, что образовательное учреждение не обеспечило надлежащие условия безопасности для учащихся. Ребенок провел месяц на лечении и не мог посещать школьные занятия, что потребовало компенсации причиненного морального вреда.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о защите интересов несовершеннолетнего. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, взыскав со школы 150 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего ученика.