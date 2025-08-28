Рома Зверь выступил за развитие музыкального менеджмента в России

Лидер группы «Звери» Рома Зверь предложил создать в России специализированные образовательные программы по музыкальному менеджменту и продюсированию.

Как сообщает ТАСС, музыкант выступил с соответствующей инициативой во время пресс-конференции в информационном агентстве.

По словам артиста, отсутствие системной подготовки специалистов для музыкальной индустрии создает серьезные трудности для работы артистов и их команд. Зверь отметил, что в итоге приходится самостоятельно обучать новых сотрудников, поскольку профильных учебных программ в стране практически не существует.

Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) является основателем и бессменным лидером группы «Звери» с 2001 года. За время существования коллектива было выпущено семь студийных альбомов и пять мини-альбомов, включая такие известные композиции как «Дожди-пистолеты» и «До скорой встречи».