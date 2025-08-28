В Петербурге половина детей мигрантов не прошли экзамен по русскому языку

Половина детей из семей мигрантов не смогли успешно пройти тестирование по русскому языку при поступлении в школы Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы городского Комитета по образованию, на 23 августа экзамен сдали 514 человек, но только 257 из них показали удовлетворительные результаты. Такие цифры свидетельствуют о серьезных языковых барьерах, с которыми сталкиваются дети иностранных граждан.

Для решения спорных вопросов, связанных с результатами тестирования, в городе создана специальная апелляционная комиссия. Этот орган будет рассматривать случаи возможных нарушений процедуры проведения экзамена, а также жалобы на выставленные оценки. Комиссия призвана обеспечить объективность оценки знаний и соблюдение прав всех участников процесса.

С 1 апреля текущего года вступило в силу требование Министерства просвещения Российской Федерации об обязательном тестировании по русскому языку для детей мигрантов. Для зачисления в общеобразовательные учреждения необходимо получить оценку не ниже «удовлетворительно» по результатам проверки знаний.