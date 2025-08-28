Психолог рассказала, как перестать сравнивать себя с другими

Постоянное сравнение себя с другими, особенно в социальных сетях, может привести к потере уверенности и раздражительности.

Как сообщает «ФедералПресс», психолог Елена Кузнецова объяснила механизм возникновения этой проблемы и предложила семь конкретных шагов для ее решения.

Эксперт отмечает, что социальные сети формируют искаженное восприятие реальности, демонстрируя лишь лучшие моменты жизни других людей. Это создает ложное ощущение, что у всех окружающих жизнь более успешна и совершенна. По словам специалиста, подобное сравнение становится разрушительным, когда превращается в постоянный фон существования.

Кузнецова рекомендует начать с осознания момента сравнения и концентрации на собственных достижениях. Важным шагом является исключение триггеров — отказ от подписки на аккаунты, вызывающие негативные эмоции. Психолог советует сравнивать себя только с собой в прошлом, развивать практику благодарности и работать с внутренним критиком. Процесс требует времени и практики, но приводит к внутренней свободе и гармонии.