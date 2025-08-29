Эксперт предупредил об опасности замены психолога искусственным интеллектом

Эксперт в области кибербезопасности предостерег от использования искусственного интеллекта в качестве замены психолога.

Как передает ТАСС, Алексей Горелкин отметил, что нейросети могут приводить к деструктивным последствиям при решении психологических проблем.

Ключевое отличие заключается в том, что языковые модели всегда поддерживают пользователя, в то время как профессиональная психотерапия предполагает сложный и не всегда комфортный процесс. Это непонимание сути работы алгоритмов заставляет людей относиться к ним как к источнику истины.

Зафиксированы случаи усугубления психических расстройств после общения с нейросетями, включая усиление паранойи и мании величия. Однако эксперт убежден, что искусственный интеллект не сможет заменить живых специалистов в области психического здоровья.