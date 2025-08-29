В Петербурге ограничат движение в семи районах

С 31 августа в семи районах Северной столицы введут ограничения движения транспорта в связи с ремонтными работами.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», изменения затронут Адмиралтейский, Петроградский, Центральный, Фрунзенский, Красногвардейский, Приморский и Курортный районы.

В Адмиралтейском районе с 31 августа по 14 мая 2026 года перекроют движение по Казанской улице и набережной канала Грибоедова для установки ограждений и пешеходной галереи. В Красногвардейском районе со 2 по 15 сентября ремонт дорожного покрытия затронет Пискаревский проспект и путепровод через КАД.

В Петроградском районе со 2 сентября по 13 октября ограничения введут на Большой Пушкарской улице. В Центральном районе с 1 сентября по 15 декабря работы пройдут на Инженерной улице и Манежной площади, а со 2 по 13 сентября ремонт трамвайных путей затронет Звенигородскую улицу. Со всеми деталями можно ознакомиться на карте на сайте ГАТИ.