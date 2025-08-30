В Анапе завершили сбор мазута со дна Черного моря

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили об окончании работ по сбору мазута со дна Черного моря в районе Анапы.

Как сообщили «ФедералПресс» в штабе, работы на последнем участке завершены, и защитный вал больше не требуется.

По информации оперативного штаба, следующим этапом станет проведение экспертизы песка и морской воды на соответствие санитарным нормам. Только после получения результатов анализов будет принято окончательное решение о возобновлении работы пляжей курорта.

В настоящее время специалисты приступают к лабораторным исследованиям, которые должны подтвердить безопасность морской среды для отдыхающих. Точные сроки открытия пляжей будут объявлены дополнительно по завершении всех необходимых проверок.