Выборгский суд Петербурга ограничил права мужчину, разбившего окно трамвая

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении гражданина, повредившего остекление трамвая на Муринском проезде.

Согласно информации Объединенной пресс-службы судов города, запрет определенных действий установлен до 26 сентября.

В ходе дознания было установлено, что вечером 26 августа обвиняемый, находясь в трамвае, следовавшем к остановке «Тихорецкий проспект», бросил стеклянную бутылку, что привело к повреждению остекления салона.

В четверг, 28 августа, мужчина был задержан, при этом официальное обвинение ему не предъявлялось. Суд принял решение о запрете покидать жилое помещение с 00:00 до 09:00 и с 21:00 до 00:00, посещать массовые мероприятия, использовать сеть «Интернет», а также выезжать за пределы города без разрешения органов дознания и суда.

Мера пресечения будет действовать до 26 сентября включительно. Дело продолжает рассматриваться в установленном порядке.