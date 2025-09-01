Спасатели Ленобласти совершили 55 выездов за последнюю неделю лета

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области совершила 55 выездов в период с 25 по 31 августа 2025 года.

По информации пресс-службы ведомства, 8 раз подразделения привлекались к работам на водных объектах, где пострадал 1 человек и погибли 3 человека.

Основное количество вызовов — 41 случай — было связано с поисково-спасательными работами в лесных массивах. В результате этих операций была оказана помощь 37 пострадавшим. Среди конкретных инцидентов отмечается случай в районе СНТ Пиркиничи, где потерялась женщина, и в тосненском лесу, где заблудился мужчина.

Специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно оперативно обнаружили и вывели из леса пострадавшего. Аналогичную успешную операцию провели спасатели из Лодейного Поля, которые нашли и вывели к безопасности заблудившуюся женщину. Всего за отчетный период спасательные подразделения оказали помощь десяткам человек.