Эксперт Бронецкий предупредил о последствиях запрета сайтов знакомств

Инициатива запрета сайтов знакомств в России может привести к негативным социальным последствиям, считают эксперты.

По данным 360.ru, генеральный директор сети «Мамба» Андрей Бронецкий назвал подобное предложение вредным, отметив что современная молодежь преимущественно знакомится через Интернет или в заведениях общепита.

По словам эксперта, альтернативные способы знакомств через друзей, работу или родственников демонстрируют стагнацию во всем мире. Реализация запрета может привести к тому, что люди либо вернутся к устаревшим методам знакомств, либо вообще перестанут заводить новые отношения, что потенциально способно ухудшить статистику рождаемости.

Депутат Виталий Милонов поддержал идею верификации пользователей через портал «Госуслуги» вместо полного запрета. Такой подход позволит обеспечить подлинность личностей и поможет избежать контактов с людьми, состоящими в браке или имеющими недобросовестные намерения.