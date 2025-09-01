Понедельник, 1 сентября 2025
Новости

Лжеброкеры получили сроки за кражу 78 миллионов рублей

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве на финансовом рынке. 

Как сообщает ТАСС, четверо обвиняемых похитили 78 миллионов рублей у 74 потерпевших в период с 2015 по 2019 год. Преступление квалифицировано по статье, касающейся мошенничества.

Двум фигурантам назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима, третьему — 4 года колонии общего режима, а четвертому — 3,5 года условно с испытательным сроком. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденных солидарно 376 тысяч рублей.

Мошенники предлагали услуги на рынке Forex через поддельную платформу, имитирующую деятельность международной брокерской компании Larson & Holz IT. Они специально настраивали торговый терминал так, чтобы средства клиентов обнулялись за счет высоких спредов и комиссионных сборов, создавая видимость рыночных потерь.

 

