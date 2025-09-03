В центре Петербурга перекроют улицы из-за памятных мероприятий

В центре Петербурга временно изменят схему движения транспорта. Ограничения введут на два дня. Причина связана с проведением памятных мероприятий. Жителям стоит заранее планировать маршруты.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, в начале сентября в историческом центре города ожидаются временные изменения в организации движения. Причиной станут мероприятия, приуроченные к памятной дате, связанной с трагическими событиями прошлого.

С полуночи 7 сентября и до шести утра автомобилистам запретят парковаться на участке Соляного переулка между Гангутской улицей и улицей Пестеля. Уже с начала суток 7 сентября и вплоть до полуночи 8 сентября этот отрезок будет полностью закрыт для проезда транспорта. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности и беспрепятственного проведения запланированных акций.

8 сентября для Петербурга — особый день, который ежегодно отмечается как напоминание о тяжелых испытаниях, выпавших на долю города в годы блокады. В этот день по традиции проходят памятные церемонии, собирающие горожан и гостей города у мемориалов и памятников.

Власти города рекомендуют жителям и гостям заранее ознакомиться с изменениями и скорректировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств. Организаторы подчеркивают важность понимания и поддержки со стороны автомобилистов и пешеходов в дни проведения памятных мероприятий.