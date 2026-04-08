Россиянам рассказали о пяти законных способах увеличения пенсии в 2026 году

Увеличение пенсии в 2026 году возможно через пять законных механизмов.

Член Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о пяти законных способах увеличить пенсию в 2026 году. По его словам, в текущем году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,7 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии равна 9,5 тысячи рублей.

В беседе с life.ru парламентарий отметил, что не все повышения назначаются автоматически. Часть перерасчетов Социальный фонд проводит самостоятельно, но часть требует заявления и подтверждающих документов.

Первым шагом Говырин назвал проверку индивидуального лицевого счета. Через выписку из ИЛС можно увидеть, все ли периоды работы учтены, правильно ли начислены коэффициенты и не пропущены ли нестраховые периоды. При обнаружении ошибок можно подать заявление на перерасчет с подтверждающими документами.

Другой способ связан с повышенной фиксированной выплатой. Она положена при достижении 80 лет, при наличии иждивенцев, а также при северном и сельском стаже, добавил эксперт.

По его словам, третий механизм действует для официально работающих пенсионеров. С 1 января 2025 года возобновили ежегодную индексацию для этой категории. Кроме того, с 1 августа каждого года делают перерасчет по взносам работодателя. Прибавка может составить до трех пенсионных коэффициентов. Стоимость коэффициента при августовском перерасчете зависит от года назначения пенсии.

Следующий способ подходит тем, кто уже имеет право на пенсию, но еще не обратился за ней. При отсрочке на год начинают действовать повышающие коэффициенты, подчеркнул Говырин.

Самый быстрый вариант для неработающих пенсионеров является социальная доплата до прожиточного минимума. Если общий доход пенсионера ниже регионального минимума, недостающую сумму доплачивают. В 2026 году такая доплата назначается автоматически вместе с пенсией во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области.