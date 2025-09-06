Стас Михайлов предложил включить академическую музыку в школьную программу

Народный артист России Стас Михайлов выступил с предложением включить академическую музыку в обязательную школьную программу.

Как сообщает ТАСС, по мнению известного исполнителя, классические музыкальные произведения являются важнейшей основой культурного пласта россиян наравне с литературной классикой. Михайлов подчеркнул, что современная массовая культура не может заменить фундаментальные основы музыкального образования.

Артист выразил искреннее удивление относительно недавней идеи включения в учебную программу песен современных исполнителей. Он подробно объяснил, что российская школа пения и музыкального образования исторически не уступает зарубежным аналогам, несмотря на определенное технологическое преимущество иностранных коллег. По его словам, именно классическое образование позволяет сохранить культурную идентичность и преемственность поколений.

Михайлов также отметил практическую ценность использования лучших мировых технологических достижений в музыкальной индустрии, при этом подчеркнув необходимость сохранения национальных музыкальных традиций. Артист убежден, что разумное сочетание инноваций и традиций позволит российскому музыкальному образованию выйти на новый уровень. Особое внимание он уделил тому, что классическая русская музыкальная школа признается во всем мире и должна занимать центральное место в образовании подрастающего поколения.