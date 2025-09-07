Джорджо Армани будет похоронен в семейном склепе в Пьяченце

Легендарного итальянского модельера Джорджо Армани похоронят в семейном склепе в небольшой деревне Ривальта под Пьяченцей.

Как сообщает газета La Repubblica, усыпальница находится рядом с могилами его родителей и брата. Ривальта, население которой составляет несколько десятков человек, известна своим средневековым замком. Именно здесь Армани провел детские годы и регулярно посещал могилы близких. По данным издания, модельер лично выбрал это место для своего захоронения.

Отметим, что в Милане продолжается церемония прощания с дизайнером в выставочном пространстве дома Armani. Согласно воле покойного, похороны 8 сентября пройдут в частном порядке с участием не более 20 самых близких людей. Власти Милана и Пьяченцы объявили траур в связи с кончиной модельера.

Джорджо Армани скончался 4 сентября на 92-м году жизни. За свою карьеру он создал одну из самых влиятельных модных империй в мире, которая продолжает оставаться символом итальянского стиля и элегантности.