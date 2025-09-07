Транспортная прокуратура проверяет инцидент с теплоходом в Финском заливе

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту досрочного завершения рейса пассажирского теплохода «Чайка» в акватории Финского залива. Инцидент произошел 7 сентября, когда судно село на мель.

По предварительным данным, на борту находилось более 70 пассажиров, которых спасательные службы организованно переправили на берег. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте и защиты прав пассажиров. Специалисты изучают обстоятельства происшествия и причины, приведшие к посадке судна на мель.

Надзорное ведомство взяло ситуацию под особый контроль. Результаты проверки будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.