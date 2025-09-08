Ариана Гранде получила премию MTV VMA в категории «Видео года»

Американская певица Ариана Гранде впервые получила премию MTV VMA в главной категории «Видео года». Ее клип Brighter Days Ahead обошел работы других популярных исполнителей.

Исполнительница впервые стала обладательницей премии MTV Video Music Awards (VMA) в главной номинации Видео года. Ее клип Brighter Days Ahead одержал победу в конкурсе, где также были представлены работы Сабрины Карпентер, Билли Айлиш, Кендрика Ламара, The Weeknd и Playboi Carti, а также Бруно Марса в сотрудничестве с Леди Гагой и ROS. Церемония вручения наград транслировалась телеканалом CBS.

В категории «Лучший альбом» победу одержала Сабрина Карпентер с пластинкой Short n’ Sweet. Среди номинантов были The Weeknd, Кендрик Ламар, Морган Уоллен, Bad Bunny и Леди Гага. Отмечается, что предыдущие три года подряд лауреатом в категории «Видео года» становилась Тейлор Свифт.

Напомним, что премия MTV VMA была учреждена в 1984 году и является одной из наиболее значимых наград в индустрии музыкального видео. Победители получают статуэтку в виде астронавта с флагом канала MTV.