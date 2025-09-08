Супруга Бари Алибасова опровергла слухи о проблемах со здоровьем продюсера

Супруга продюсера Бари Алибасова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем музыканта. По ее словам, продюсер продолжает активную творческую деятельность.

Жена музыканта добавила, что в настоящее время Алибасов продолжает активную профессиональную деятельность, работая над новым альбомом и подготовкой концертной программы. Сам продюсер с юмором отреагировал на сообщения о своем здоровье, сообщает 360.ru.

Отметим, что ранее в сети появилась информация о экстренном обращении продюсера к врачам из-за сильных головных болей.