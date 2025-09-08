Название российского высокоскоростного поезда могут выбрать через голосование

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о возможном проведении народного голосования для выбора названия первого российского высокоскоростного поезда.

В ходе Восточного экономического форума Савельев заявил о возможности проведения народного голосования для определения названия первого отечественного высокоскоростного поезда.

По словам Савельева, в настоящее время специально созданная группа маркетологов проводит опросы для формирования списка возможных названий. Ключевым критерием является создание устойчивой ассоциации с Россией. Вице-премьер отметил, что практика краудсорсинга успешно применяется при принятии подобных решений.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) стимулирует развитие отечественной промышленности. К проекту уже привлечены петербургские предприятия, специализирующиеся на разработке и производстве устройств квантовых коммуникаций.