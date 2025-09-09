Двое спасены при пожаре в здании на Большом Смоленском проспекте

Двое человек были спасены во время пожара в административно-складском комплексе на Большом Смоленском проспекте в Санкт-Петербурге.

Возгорание произошло 9 сентября в 14:19 в здании общей площадью 3 тысячи 450 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, открытое горение охватило площадь 40 квадратных метров. Для координации действий по тушению в 14:31 был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС. В ходе оперативных действий пожарным удалось спасти двух людей, один из которых получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 20 профессиональных спасателей и 4 единицы специализированной техники. Полная локализация возгорания была достигнута в 15:13, после чего сотрудники МЧС продолжили работу по предотвращению возможного повторного возгорания и устранению последствий пожара.

В пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга также сообщили, что ведомство координирует работу профильных ведомств и служб.