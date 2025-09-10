Больше половины петербуржцев против единой спортивной формы

Не все жители Санкт-Петербурга одобряют введение единой спортивной формы для школьников.

По данным опроса сервиса SuperJob, 55% респондентов высказались против данной инициативы, в то время как только 28% поддержали ее. Опрос был проведен после того, как Государственная дума начала обсуждение этого вопроса, переключившись с темы обычной школьной формы на спортивную.

Среди родителей школьников противников еще больше — 59%, а сторонников — 33%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики и удобства, они считают, что форма должна быть аккуратной и приличной.

Противники же утверждают, что спортивная форма должна подбираться индивидуально для каждого ребенка, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, таких как нарушения опорно-двигательного аппарата или дерматологические заболевания.

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы — 58% против 52%. Молодежь в возрасте до 35 лет также более негативно настроена — 61% против, тогда как среди горожан старше 45 лет таких 47%.

Кроме того, опрошенные с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц чаще против инициативы по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше. Таким образом, идея единой спортивной формы не нашла широкой поддержки среди различных групп населения.