Патриарх Кирилл предложил практику информационного поста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил россиянам практику информационного поста для борьбы с избытком информации.

В интервью «Российской газете» предстоятель РПЦ отметил необходимость сознательного ограничения информационного потока, который становится все более интенсивным в современном цифровом мире.

Патриарх рекомендует убрать все, что не является жизненно необходимым для деятельности. Он подчеркивает, что такой подход может принести неожиданно положительные результаты.

По его словам, средством замедления информационного потока может стать изучение молитв и псалмов, что поможет сохранить себя от всепроникающего информационного шума и создать пространство для внутренней концентрации.

Глава Русской православной церкви указал на проблему прагматичного и эклектичного мировоззрения современного человека, которое приводит к отказу от самоосмысления.

Он подчеркнул важность встречи человека с самим собой, которая хотя и может быть болезненной, но является необходимой для настоящей саморефлексии. Патриарх отметил, что практика исповеди дает уникальный опыт такого глубокого самоанализа.