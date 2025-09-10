Пугачева объяснила причины брака с Киркоровым

Алла Пугачева раскрыла детали начала своих отношений с Филиппом Киркоровым в своем новом интервью.

По словам артистки, решение поддержать молодого исполнителя было принято под влиянием просьб со стороны их семей — матери Пугачевой и бабушки Киркорова, которые настаивали на помощи начинающему артисту.

Певица особо отметила роль матери Киркорова, которая обращалась к ней с просьбами о поддержке сына даже в самый сложный период своей болезни.

Певица отметила, что изначально планировала помогать коллеге в развитии карьеры в течение примерно трех лет. Особое влияние на это решение оказала тяжелая болезнь матери Киркорова, которая перед операцией попросила Пугачеву не оставлять ее сына.

Именно это обстоятельство стало ключевым в принятии решения о браке, который рассматривался как способ привлечения внимания к творчеству молодого исполнителя.

Пугачева подчеркнула, что использовала свой статус для привлечения внимания к карьере Киркорова. Артистка уверена, что не может быть поводов для обиды с его стороны, поскольку сделала для него все возможное в профессиональном плане, обеспечив поддержку и создав необходимые условия для развития его музыкальной карьеры на начальном этапе.