Среда, 10 сентября 2025
$82.34 €96.57 ¥11.47
23.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Пугачева объяснила причины брака с Киркоровым

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Алла Пугачева"

Алла Пугачева раскрыла детали начала своих отношений с Филиппом Киркоровым в своем новом интервью. 

По словам артистки, решение поддержать молодого исполнителя было принято под влиянием просьб со стороны их семей — матери Пугачевой и бабушки Киркорова, которые настаивали на помощи начинающему артисту. 

Певица особо отметила роль матери Киркорова, которая обращалась к ней с просьбами о поддержке сына даже в самый сложный период своей болезни.

Певица отметила, что изначально планировала помогать коллеге в развитии карьеры в течение примерно трех лет. Особое влияние на это решение оказала тяжелая болезнь матери Киркорова, которая перед операцией попросила Пугачеву не оставлять ее сына. 

Именно это обстоятельство стало ключевым в принятии решения о браке, который рассматривался как способ привлечения внимания к творчеству молодого исполнителя.

Пугачева подчеркнула, что использовала свой статус для привлечения внимания к карьере Киркорова. Артистка уверена, что не может быть поводов для обиды с его стороны, поскольку сделала для него все возможное в профессиональном плане, обеспечив поддержку и создав необходимые условия для развития его музыкальной карьеры на начальном этапе.

 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее
Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам...
Читать далее

Популярное

новости СПб дети полиция суд кража метро мигранты прокуратура общество статистика праздник туризм музыка религия деньги кино здоровье рейтинг экономика школа город спасатели транспорт путин авито автобус форум актер покушение концерт пенсия юбилей туристы ск культура фильм поезд музей лес банк запрет мнение долг сон промышленность

Новости дня

Новости

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на убийство из ревности

Новости

Алла Пугачева разочаровалась в творчестве Shaman

Новости

Суд отказал предпринимателю в жалобе по делу о некачественном ремонте

Новости

В Петербурге возбудили дело после драки с ножом

Культура

Патриарх Кирилл предложил практику информационного поста

Общество

Авито: Петербург вошел в топ-регионов по доходам специалистов-металлургов

Новости

Алла Пугачева рассказала о жизни в эмиграции и травле детей в школе

Новости

В Петербурге запустят «Сезон премьер» для туристов

Новости

Shaman отменил концерт в Сочи из-за подготовки к «Интервидению»

Новости

Минздрав опубликовал рекомендации по продолжительности сна для разных возрастов

Ленинградская область

Всеволожская прокуратура направила в суд дело об избиении подростка

Ленинградская область

В Ленобласти планируют новые ограничения для трудовых мигрантов

Новости

Турпоток в Петербург летом вырос на 5-7 процентов

Новости

В порту Петербурга обнаружили насекомых в кофе из Бразилии

Новости

Для статуса блокадника уберут требование о четырех месяцах проживания

Бизнес-вести

Петербург компенсирует бизнесу 80% затрат на роботизацию

Новости

Полиция выявила схему незаконной миграции в Центральном районе

Новости

Игумения София рассказала о значении мощей святителя Луки для верующих

Новости

В Петербурге начали сваривать рельсы для скоростной магистрали

Новости

Большинство детей мигрантов не прошли языковой тест для школ России

Новости

Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Ленинградская область

Двоих заблудившихся спасли в лесах Ленинградской области

Новости

Больше половины петербуржцев против единой спортивной формы

Новости

В Госдуме объяснили возможный запрет фильма о Путине с Джудом Лоу

Новости

У станции «Волковская» построят терминал для электропоездов

Новости

Дочь Збруева опровергла слухи о проблемах со здоровьем актера

Новости

Прокуратура потребовала обезопасить переход для слабовидящих

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb