В Кингисеппском районе иномарка столкнулась с самосвалом

Дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло 11 сентября в деревне Валяницы Кингисеппского района Ленинградской области.

По предварительной информации, около 17:40 50-летний водитель автомобиля «Нива» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате столкновения водитель отечественного внедорожника и его 23-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Водитель самосвала не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция Кингисеппского района проводит доследственную проверку по факту аварии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств, условия видимости на участке дороги и возможные причины выезда автомобиля «Нива» на встречную полосу.