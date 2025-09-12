Shaman представит Россию на «Интервидении» под девятым номером

В Москве состоялась жеребьевка музыкального конкурса «Интервидение», где определили порядок выступления участников.

В Национальном центре «Россия» прошла церемония жеребьевки музыкального конкурса «Интервидение», возрожденного после исключения России из «Евровидения». Российский представитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, получил девятый номер для своего выступления.

Среди иностранных участников выделялись музыканты из Бразилии, которые отметили сходство русских и бразильцев, а также артисты из Венесуэлы, устроившие импровизированное шоу. Сербский исполнитель представил песню «Три розочки», посвященную его трем дочерям.

Комментатором конкурса была Яна Чурикова, а креативным продюсером — Андрей Разыграев. Shaman сообщил, что его поддержат родители и Екатерина Мизулина, которая не смогла присутствовать на жеребьевке, но остается на связи. Певец подчеркнул, что качество номера важнее самого выступления.

Отметим, что конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в московской Live Arena. Дронов исполнит композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу».