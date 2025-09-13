Собчак и Богомолов отпраздновали шестилетие брака

Константин Богомолов и Ксения Собчак отмечают шестую годовщину со дня заключения брака.

Режиссер поделился в личном блоге фотографиями с супругой, сопроводив их трогательной подписью о неизменной любви и счастье. Он вспомнил, что в день свадьбы тоже была солнечная погода, что делает этот день особенно памятным.

Звездная пара регулярно становится объектом внимания сплетников, которые распространяют слухи о проблемах в их отношениях. Однако сами супруги неизменно демонстрируют единство и взаимную поддержку.

Недавно Собчак публично защитила мужа от обвинений в возможной измене, заявив о недопустимости распространения ложной информации.

Несмотря на критику со стороны некоторых представителей тетрального сообщества, Богомолов продолжает получать официальное признание своих заслуг. Этим летом он стал заслуженным деятелем искусства России, а два дня назад получил награду от московского правительства. Эти события свидетельствуют о профессиональном признании его работы.