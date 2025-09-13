Мама Лерчек распродает вещи дочери из-за финансовых трудностей

Мама блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Феопентова сообщила о тяжелом финансовом положении семьи.

В видеообращении она заявила, что вынуждена распродавать вещи дочери, находящейся под домашним арестом.

По данным издания Voice, жена актера Владимира Селиванова Александра подтвердила достоверность информации после личного общения с матерью блогера. Она обратилась к другим блогерам с призывом помочь, отметив, что многие из продаваемых вещей являются новыми и находятся в отличном состоянии.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе средств за границу. Ее адвокат сообщает о сложном психологическом состоянии блогера, которая воспитывает троих детей и практически не выходит из дома из-за электронного браслета.