На Васильевском острове задержали мужчину за стрельбу по кафе

На Васильевском острове Санкт-Петербурга задержан мужчина, обстрелявший кафе на улице Александра Грина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел сегодня ночью. Поступившее в полицию сообщение о выстреле было оперативно проверено прибывшими на место сотрудниками.

Установлено, что 52-летний местный житель из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону заведения общественного питания. В результате его действий были повреждены стеклянная конструкция и холодильник, однако пострадавших в результате происшествия нет. Личность стрелка была быстро установлена правоохранительными органами.

Подозреваемый был задержан в своей квартире в доме на Вилькицком бульваре. По факту инцидента полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». В настоящее время в жилище задержанного проводится обыск, а сам он будет доставлен в отделение для проведения процессуальных действий и избрания меры пресечения.