Движение поездов на участке Петербург – Вырица восстановлено

Движение пригородных поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица полностью восстановлено после утреннего происшествия 14 сентября.
Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, поезда следуют с ограничением скорости для обеспечения безопасности. На соседнем направлении Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются активные восстановительные работы.
Для организации перевозок пассажиров администрацией Ленинградской области выделен парк автобусов большого класса. Транспорт курсирует по пяти ключевым направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская и Строганово – Сиверская.
На всех железнодорожных станциях работают специальные диспетчеры и волонтеры, которые помогают пассажирам с переходом на автобусное сообщение и направляют к местам посадки.