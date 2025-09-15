Ученые зафиксировали самую сильную за квартал геомагнитную активность

Санкт-Петербург накроет самая интенсивная за последние три месяца магнитная буря, уровень которой достиг показателя G3.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о начале самой мощной за последние три месяца магнитной бури на Земле. Уровень геомагнитной активности достиг показателя G3, что превысило расчетные прогнозы ученых. Причиной явления стало попадание планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла в полночь 14 сентября.

По данным исследователей, геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной в течение четырех-шести суток. Характер воздействия корональных дыр предполагает серию отдельных всплесков активности продолжительностью несколько часов, между которыми возможна временная нормализация ситуации. Текущий всплеск, по предварительным оценкам, должен завершиться в ближайшие шесть-девять часов.

Отметим, что магнитные бури подобной интенсивности могут вызывать нарушения в работе энергосистем, сбои в коротковолновой связи и работе навигационных систем. Повышенная солнечная активность также способствует расширению географии наблюдений за полярными сияниями.