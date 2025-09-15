Подросток госпитализирован после наезда автомобиля на проспекте Наставников

Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии после наезда автомобиля на проспекте Наставников.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня 14 сентября на проспекте Наставников. Водитель автомобиля Audi Q5 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть.
Согласно предварительным данным, подросток пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает 360.ru.
В результате столкновения пострадавший с травмами тяжелой степени был доставлен в медицинское учреждение. Госпитализированным оказался 16-летний учащийся одного из городских колледжей.
В настоящее время правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента.