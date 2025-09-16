С октября военные пенсионеры получат увеличенные пенсии

С 1 октября 2025 года увеличение пенсионных выплат затронет несколько категорий российских пенсионеров.

Так во втором месяце осени произойдет повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 7,6%. Это повлечет автоматическое увеличение пенсий военных пенсионеров, расчет которых осуществляется на основе окладов по должности и званию с применением понижающего коэффициента.

Для гражданских пенсионеров, за исключением отдельных категорий, октябрьская индексация выплат не предусмотрена. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы в январе на 9,5%, социальные — в апреле на 14,75%.

Исключение составляют пенсионеры, достигшие 80 лет. Им с первого числа месяца, следующего за днем рождения, устанавливается удвоенная фиксированная выплата. Такое же увеличение предусмотрено для инвалидов I группы.

Отдельно рассматриваются случаи перерасчета пенсий для граждан, прекративших трудовую деятельность. После увольнения работающего пенсионера производится восстановление всех пропущенных индексаций с первого числа месяца, следующего за датой увольнения. Данная процедура осуществляется в беззаявительном порядке.

Дополнительные надбавки предусмотрены для пенсионеров, осуществляющих уход за нетрудоспособными родственниками. Размер доплаты составляет треть фиксированной выплаты за одного иждивенца. Для ее оформления необходимо подать заявление в Социальный фонд России с предоставлением подтверждающих документов.