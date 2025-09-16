Эксперты оценили экономические последствия изменения климата

Изменение климата создает серьезные риски для финансовой стабильности и экономики России. Эксперты оценивают потенциальные потери в 1-2% ВВП ежегодно.

По данным Банка России, климатические изменения из-за участившихся наводнений и засух, оказывают большое влияние на ключевые сектора экономики. Данные явления затрагивают здоровье населения, состояние инфраструктуры и сельскохозяйственное производство, создавая угрозы для финансовой стабильности.

Согласно экспертным оценкам, Россия может получить определенные преимущества от климатических изменений при условии реализации превентивных мер. Однако без адаптационных мер ежегодные экономические потери могут достигать 1-2% ВВП, причем наиболее уязвимыми оказываются отдельные регионы и отрасли.

Специалисты подчеркивают необходимость развития методологической базы для оценки климатических рисков, организации системного мониторинга их воздействия и обеспечения прозрачности соответствующей информации. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

К приоритетным направлениям относится совершенствование методик стресс-тестирования и улучшение качества статистических данных.