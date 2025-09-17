Петербург завершил поставку трамваев «Достоевский» и «Довлатов»

Поставка ретровагонов «Достоевский» и «Довлатов» в Санкт-Петербург практически исполнена в рамках второго контракта.

Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке», эксперимент с «литературными трамваями» ограничен мощностью Третьего трамвайного парка, который обслуживает центральные районы с их спецификой. Приобретенные 76 вагонов полностью удовлетворяют потребности исторических маршрутов, а дальнейшие закупки возможны лишь при расширении сети, например на Васильевском острове.

Что касается инфраструктуры, работа ведется точечно из-за дороговизны и сложности перекрытия магистралей. Акцент сделан на реконструкции существующей трамвайной сети, объем которой составил 30 километров в прошлом году. Для поддержания сети в нормальном состоянии требуется ежегодно ремонтировать около 20 километров путей, но сейчас темпы превышают этот показатель в полтора раза.

По словам Полякова, параллельно ведутся работы по энергохозяйству «Горэлектротранса». Реконструкция Трамвайного парка номер № 7 близка к завершению, готово проектирование депо в Шушарах и парка на Васильевском острове, а также проектируется парк на Балканской. Кроме того, в метрополитене отремонтировали 25 эскалаторов на 18 станциях, а для автобусов строится парк на Ржевке и реконструируются существующие, заключил чиновник.