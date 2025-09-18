В Петербурге началось серийное производство автомобилей LADA Iskra

В Санкт-Петербурге началось серийное производство автомобилей LADA Iskra, которое стало результатом сотрудничества концерна «Автоваз» и «Автозавода «Санкт-Петербург».

Запуск производства состоялся в сентябре 2025 года, что подтверждает статус города как важного центра автомобильной промышленности России. Первые автомобили местной сборки уже поступили в дилерские центры для продажи.

Представители городской администрации посетили производственную площадку, чтобы ознакомиться с процессом сборки новых моделей. Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, правительство города оказывает комплексную поддержку автомобильной отрасли через налоговые льготы и субсидии для инвесторов. Особую роль играют специальные инвестиционные контракты, обеспечивающие стабильные условия работы производителей.

Дополнительным стимулом для развития отрасли стала программа льготных займов «Автотранспорт и спецтехника для бизнеса», действующая с прошлого года. Эта инициатива помогает предпринимателям приобретать отечественные автомобили и специализированную технику на выгодных условиях, способствуя росту спроса на местную продукцию.