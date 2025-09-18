Бастрыкин контролирует дело о наезде мигрантом на полицейского в Петербурге

Следственными органами Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции на Лиговском проспекте. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин ожидает от подчиненных доклад по этому делу.

По предварительным данным, подозреваемый, являясь мигрантом и управляя автомобилем, умышленно совершил наезд на правоохранителя при попытке скрыться от задержания по подозрению в хулиганстве.

По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации, инцидент произошел 16 сентября. Сотрудник полиции получил телесные повреждения. Подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование на особый контроль. Руководителю петербургского главка СК Павлу Выменцу поручено лично доложить о ходе процессуальной проверки и предварительных результатах расследования.