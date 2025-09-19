Суд запретил предпринимателю повторно использовать коды маркировки молока

Суд запретил предпринимателю в Санкт-Петербурге повторно использовать коды маркировки при продаже молочной продукции. Реализация товара с нарушением правил идентификации признана противоправной.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение в деятельности одного из продавцов. Ведомство установило, что женщина торговала розничной молочной продукцией с повторным сканированием индивидуального кода маркировки формата Data Matrix.

Данный код является уникальным для каждой единицы товара, и его повторное использование недопустимо, что приравнивает продукцию к немаркированной и исключает ее из легального оборота.

На основании выявленных нарушений надзорный орган направил предпринимателю неоднократные предостережения. В них содержалось требование прекратить недобросовестную практику и обеспечить потребителей достоверной информацией о товарах, исключив продажу нескольких единиц продукции по одному коду идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предприниматель не выполнила предписания надзорного ведомства и не устранила нарушения, поэтому Роспотребнадзор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении противоправных действий.

Суд признал действия продавца противоправными и обязал его предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о товаре.