Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал футбольный клуб «Краснодар» фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Непомнящий в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал предстоящую встречу как «игру за шесть очков», подчеркнув особую важность этого матча для турнирной позиции обеих команд. По мнению эксперта, «Краснодар» находится в хорошей игровой форме, в то время как петербургский клуб демонстрирует нестабильные результаты.

Тренер признал, что в составе «Зенита» собраны футболисты высокого класса, способные проявить себя в любой момент матча. Однако по его словам, в настоящее время игра команды не складывается должным образом, что делает «Краснодар» условным фаворитом предстоящего противостояния.

Отметим, что матч девятого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» запланирован на 21 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19:30 по местному времени.

По текущим турнирным показателям «Краснодар» занимает первую позицию в таблице с 19 набранными очками, тогда как «Зенит» располагается на шестой строчке с 13 очками.