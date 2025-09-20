Мужчина пострадал при пожаре в трехкомнатной квартире на Выборгской набережной

Мужчина госпитализирован с травмами после пожара в многоквартирном доме на Выборгской набережной. Возгорание в трехкомнатной квартире было ликвидировано силами МЧС.

Один человек пострадал в результате пожара, произошедшего 20 сентября в многоквартирном доме на Выборгской набережной. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 14:03. Возгорание произошло в одной из комнат квартиры, где огнем было охвачено 25 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены три единицы специальной техники и 15 спасателей, которые полностью ликвидировали открытое горение к 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пострадавший мужчина был оперативно эвакуирован из опасной зоны и передан медицинским работникам для оказания экстренной помощи. В настоящее время информация о его состоянии и характере полученных травм уточняется.